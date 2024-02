Dejan Kontrec: Za športnika je najhuje, ko na tribunah ni gledalcev

V nadaljevanju preberite:

Ob koncu rednega dela tekmovanja v ICEHL in AHL smo se pogovarjali z Dejanom Kontrecem, vrsto let enim od naših vodilnih hokejistov in zdaj že 14 let generalnim sekretarjem hokejske zveze ter menedžerjem reprezentance. Kakšne so smernice risov, ki jih v tej sezoni čakajo tako SP skupine B kot tudi olimpijske kvalifikacije? Kako gleda na zasuk glede selektorja? Kakšen je Kontrečev pogled na Olimpijino sezono ter jeseniško organizacijsko krizo? In kako se kot dolgoletni športnik in zdaj funkcionar ozira k odmevu zadnjega incidenta na nogometni tekmi Mura vs. Maribor?