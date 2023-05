Za uvod visok poraz slovenskih hokejistov

Švicarski hokejisti, ki so prejšnji konec tedna osvojili prvo mesto na turnirju evropske serije na Češkem, so v uvodni tekmi na elitnem svetovnem prvenstvu, ki ga skupaj gostita Finska in Latvija, upravičili vlogo favoritov. Po prepričljivi predstavi so visoko odpravili Slovence in na koncu zmagali kar s 7:0 (2:0, 1:0, 4:0).

Izbranci selektorja Matjaža Kopitarja so se favoriziranim tekmecem dobro upirali dobrih deset minut, nato pa so na ledu v Rigi zagospodarili igralci v rdečih dresih z belim križem na prsih. Švicarji so prešli v vodstvo v 13. minuti, ko je v polno zadel Denis Malgin, član moštva Colorado Avalanche v NHL. Že 33 sekund pozneje je na semaforju pisalo 2:0, ko je vratarja Gašperja Krošlja premagal še Janis Jerome Moser, branilec Arizone Coyotes.

Na 3:0 je v drugi tretjini – v 33. minuti – povišal še en igralec iz najmočnejše hokejske lige na svetu, Nino Niederreiter (Winnipeg Jets). Zadnja tretjina pa je minila povsem v znamenju premoči izbrancev Patricka Fischerja. Ob Malginu, ki je v 42. minuti dosegel še svoj drugi gol na tekmi, so se med strelce vpisali še Calvin Thurkauf (44.), Marco Miranda (51.) in Christoph Bertschy (58.) ter na ta način le še potrdili visoko zmago Švice.

Calvin Thurkauf je takole Švico popeljal v vodstvo s 5:0. FOTO: Gints Ivuskans/AFP

Za najboljšega igralca tekme v slovenski reprezentanci, ki jo že jutri čaka dvoboj s prav tako močno favorizirano izbrano vrsto Kanade (z začetkom ob 11.20), so razglasili Nika Simšiča.

Slovenija: Švica 0:7 (0:2, 0:1, 0:4) Dvorana Arena Riga, gledalcev 3260, sodniki: Heikkinen (Finska), Langin (Kanada, glavna), Hynek (Češka), Nothegger (Avstrija).

Strelci: 0:1 – Malgin (Kukan, Haas, 13.), 0:2 – Moser (Corvi, Herzog, 14.), 0:3 – Niederreiter (Malgin, Haas, 33.), 0:4 – Malgin (Simion, Haas, 42.), 0:5 – Thurkauf (Löffel, 44.), 0:6 – Miranda (Richard, Bertschy, 51.), 0:7 – Bertschy (Thurkauf, 58.).

Kazenske minute: Švica 4, Slovenija 12.

Francozi zmagali po podaljšku

V drugi današnji »matineji« so Francozi v Tampereju po podaljšku z 2:1 (1:0, 0:0, 0:1; 1:0) strli odpor Avstrijcev. Zlati gol je v 39. sekundi dodatnega dela dosegel Sacha Treille. »Galske peteline« je sicer ob koncu uvodne tretjine v vodstvo popeljal Tim Bozon, na 1:1 je v 47. minuti izenačil Thomas Raffl.