Za uvod visoka zmaga Madžarov

S tekmo med Madžarsko in Južno Korejo se je v Ljubljani začelo svetovno prvenstvo v hokeju divizije I skupine A. S 5:1 (2:0, 3:0, 0:1) so zanesljivo zmagali Madžari. Na SP sicer sodelujejo Slovenija, Litva, Madžarska, Romunija in Južna Koreja. Prvo in drugo mesto vodita na SP elitne skupine naslednje leto, zadnje mesto pomeni izpad v tretjeligaško konkurenco.

Madžari so presenetljivo visoko premagali Južno Korejo. Vse dvome o zmagovalcu so razrešili že do polovice tekme, ko so zadeli Nador Fejes, Istvan Sofron, trikrat pa Csanad Erdely. V zadnji tretjini so slovenski vzhodni sosedje, tudi glavni tekmeci v boju za prvo mesto, spustili ritem, Korejci pa so v 58. minuti prek Sangwooka Kima dosegli častni zadetek.