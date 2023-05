Za uvod visoki zmagi Kanade in ZDA, Slovenci na led jutri

Hokejsko svetovno prvenstvo elitne divizije je tokrat precej bolj pod drobnogledom slovenske javnosti, saj med elito tekmuje tudi zasedba Matjaža Kopitarja. V "slovenski" skupini B, ki igra v Rigi, sta bili odigrani dve tekmi.

Kanada je domačo Latvijo premagala s kar 6:0 in potrdila, da je vnovič ena od glavnih kandidatk za naslov, Latvija pa bo svojo priložnost iskala proti reprezentancam, ki se borijo za obstanek, tudi proti Sloveniji. Druga tekma v skupini je bila precej bolj izenačena, na njej je Češka v sosedskem derbiju premagala Slovaško s 3:2. Junak je bil Lukas Sedlak, ki je dosegel dva zadetka.

V skupini A je bil v ospredju dvoboj Finske in ZDA. Branilci naslova Finci tokrat niso bili kos Američanom, čeprav so povedli z zadetkom Hartikainena. Vse štiri naslednje zadetke so dosegli Američani, izkazal se je Alex Tuch z dvema goloma, tudi zadnjim v prazno mrežo.

Slovenci na led že ob 11:20

Napet je bil tudi obračun med Švedsko in Nemčijo, z golom ob igri z igralcem več v drugi minuti zadnje tretjine ga je odločil Oscar Lindberg.

Slovenija bo prvi obračun odigrala že jutri ob 11:20, ko jih čaka dvoboj s Švico.

SP v hokeju, izidi:

Finska - ZDA 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)

Švedska - Nemčija 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Slovaška - Češka 2:3 (2:3, 0:0, 0:0)

Latvija - Kanada 0:6 (0:2, 0:2, 0:2)