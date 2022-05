Za uvod zmagi Američanov in Slovakov

Na Finskem se je začelo že 85. svetovno prvenstvo v hokeju na ledu. Uvodni zmagi so vpisali Američani in Slovaki.

Slovaki so z goli Pavola Regende (11. in 59.), Tomaša Tatarja (22.) in Samuela Takača (39.) v Helsinkih s 4:2 (1:0, 2:2, 1:0) premagali Francoze, za katere sta bila natančna Anthony Rech (27.) in Jordann Perret (33.), Američani pa so bili v Tampereju s 4:1 (3:0, 1:0, 0:1) boljši od Latvijcev. Za reprezentanco ZDA so v polno zadeli Riley Barber (8.), Seth Jones (11.), Thomas Bordeleau (12.) in Sam Lafferty (21.), častni zadetek za Latvijo pa je dosegel Andris Džerinš (42.).

V večernih tekmah Finci gostijo Norvežane, Kanadčani pa bodo skušali vlogo favoritov potrditi proti Nemcem.

Naslov svetovnih prvakov branijo Kanadčani, ki so v lanskem velikem finalu v Rigi po podaljšku strli odpor Fincev, letošnjih olimpijskih prvakov iz Pekinga.