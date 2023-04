Tudi Rožica je odmevala v beljaški dvorani

V nadaljevanju preberite:

Slovenska hokejska reprezentanca je za uvod v dolge priprave odigrala tekmo v Beljaku in ugnala domačo izbrano vrsto, ki bo prav tako maja nastopila na SP elitnega razreda. Kdo je dobil v beljaški dvorani med risi poseben aplavz, kako sta tekmo videla selektor Matjaž Kopitar in Ken Ograjenšek, ki so ga bo po koncu izbrali za najboljšega pri naši izbrani vrsti?