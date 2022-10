Začetek v Pragi, Anže Kopitar za uvod z Vegasom

Hokejisti v NHL bodo novo sezono 2022/23 začeli že ta teden. Prvi uradni tekmi bosta v Evropi, v Pragi bosta ekipi Nashville in San Jose odigrali uvodna dvoboja sezone. V Severni Ameriki se bo sezona začela 11. oktobra, slovenski as Anže Kopitar pa bo z LA Kings za uvod odigral z Vegasom enega od dveh dvobojev prvega dne.

Evropska premiera je del projekta NHL Global Series, vključuje pa nekaj prijateljskih tekem pred začetkom. Dve v Pragi bosta tudi šteli za redni del sezone. V areni O2 bo v petek najprej uradno gostitelj Nashville, v soboto pa San Jose. To bosta prvi uradni tekmi NHL na stari celini po treh letih, saj je po letu 2019 podobne poskuse onemogočila pandemija novega koronavirusa. Drugi del te serije bosta tekmi v finskem Tampereju v začetku novembra, ko se bosta pomerila Colorado in Columbus. Doslej so v Evropi odigrali 28 takšnih tekem rednega dela lige, pet v Pragi. Tampere bo takšno izkušnjo dobil prvič.

Prav tako pa bodo prvič pred svojimi rojaki kot igralci lige NHL nastopili Čehi Tomaš Hertl, Radim Šimek (San Jose) in David Rittich (Nashville), pozneje pa še Mikko Rantanen, Artturi Lehkonen (Colorado), Patrik Laine in Joonas Korpisalo (Columbus), ko bosta tekmi na Finskem.

Kralji želijo v končnico

Ta konec tedna bodo preostale ekipe lahko izkoristile še za zadnje priprave in prijateljske tekme, v noči na torek z 11. na 12. oktober pa se bo nato sezona začela še onstran Atlantika. Prvi dvoboj v domovini lige bo New York Rangers – Tampa Bay Lightning. Isti dan pa bo na delu tudi že Anže Kopitar, druga tekma uvodnega dne bo namreč obračun z Vegasom, ki ga bo gostila kalifornijska ekipa.

Slovenski zvezdnik in njegovi kralji so si v prejšnji sezoni po štirih sušnih spet priigrali nastop v končnici. V njej so se morali posloviti po prvem krogu, ko jih je s 4:3 v zmagah premagal Edmonton, čeprav je kalifornijska ekipa že vodila s 3:2 v zmagah. A Kopitar je napovedal, da bodo v novi sezoni poskušali narediti vse, da ta dosežek vsaj izenačijo, če ne še izboljšajo.

Kralje do uradnega začetka sezone čakata še dve tekmi. Oktobra so že igrali dve z lokalnimi tekmeci iz Anaheima, čaka jih še ena tekma z Vegasom in za konec priprav spet z Anaheimom.