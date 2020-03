FOTO:Zaenkrat niti med Kralji niti v brlogu risov

Los Angeles

Že dolgo mu pri moštvu Los Angelesa pripada udarna vloga. FOTO: USA Today

70



nastopov je v tej sezoni NHL zbral Anže Kopitar in dosegel 21 golov ter 41 podaj

Anže Kopitar je bil doslej v sezoni zelo učinkovit, toda njegovi Kralji niso blesteli. FOTO: AFP



Lepi obeti za prihodnost

- Podobno kot mnogi športniki si je tudiodilni slovenski zvezdnik ledenih ploskev, povsem drugače predstavljal sedanjost v svoji klubski sezoni sredi Kalifornije. V primeru, da se vnovič ne bi s Kralji uvrstil v končnico, bi lahko vnovič nastopil za slovensko reprezentanco na svetovnem prvenstvu, toda zdaj je koronavirus ustavil tudi sezono NHL, vprašanje pa je, kako bo z nestrpno pričakovanim tivolskim turnirjem.O slednjem bodo podobno kot o prvenstvu skupine C v Katowicah na Poljskem ter seveda spektaklu najvišjega reprezentančnega razreda, maja v Zürichu in Lozani, razpravljali danes v vodstvu mednarodne zveze, na sklep, kdaj in če se bo sploh lahko nadaljevala sezona v NHL, pa bo treba še počakati. Nikakor ni nemogoč scenarij s predčasnimi počitnicami za akterje, kot posebno zanimivost si bo morda slovenski as v Los Angelesu lahko zapomnil, da je igral prav zadnjo tekmo sezone v ligi. »Dejansko je bila naša tekma z Ottawo zadnja. Naslednji dan smo imeli prost in prav takrat pa smo izvedeli, da je zaradi ukrepov v boju s koronavirusom napočil čas za prekinitev sezone. Prejeli smo uradno sporočilo, podobno je v Severni Ameriki tudi s tekmovanji v košarki, nogometu in drugih panogah. Ne gre drugače, zato tudi menim, da o tej odločitvi ni dvoma, je pravilna,« je iz Kalifornije sporočil kapetan dvakratnih prvakov NHL.Seveda si v svojem prepoznavnem športno-tekmovalnem duhu želi, da bi še kdaj držal v rokah prestižni Stanleyjev pokal, v svetu hokeja najbolj čislano lovoriko. Toda podobno kot pred enim letom je tudi zdaj, en mesec pred koncem rednega dela, moštvu iz Los Angelesa zelo slabo kazalo glede uvrstitve v končnico. Navzlic simpatijam lepega števila slovenskih hokejskih zanesenjakov do črno-bele barve Kraljev je bil na dlani že scenarij B, viden že pred enim letom v Kazahstanu. Namesto da bi se v končnici NHL boril za omenjeno prestižno lovoriko, je Kopitar ostal brez končnice, a nato priskočil na pomoč soigralcem pri slovenski reprezentanci. Takrat je bilo prvenstvo v Nur-Sultanu, nekdanji Astani, zdaj bi turnir moral biti – če ga seveda ne prepreči virus – v ljubljanski dvorani Tivoli.Toda o tem naš najboljši hokejist še ne razmišlja. Zdaj niti ne ve, v katero smer se bo sukala zgodba v NHL »Nimam še uradnih novic, slišim, da vsaj dva tedna tekem v NHL ne bo. Doma z družino čakam, kako bo, naredili smo si kar domačo karanteno, izogibamo se množicam in poskusimo kar najbolj najbolj zmanjšati verjetnost okužbe,« ostaja odgovoren 32-letnik. Doslej je bil sicer v sezoni vnovič z naskokom najučinkovitejši hokejist moštva Los Angeles Kings, a to mu je bilo še pred to prekinitvijo bolj v slabo tolažbo, saj je bilo moštvo zelo oddaljeno od želene končnice: »Uvod v sezono ni bil slab, toda s številnimi porazi smo si kopali luknjo, ta je bila pretirano globoka, zato navzlic zadnjim desetim tekmam želene ravni končnice za nas ne bo. Toda obenem, da so bile spremembe, za katere so se odločili pri klubu, pravilne, to pa bi se nam lahko v naslednjih letih obrestovalo.« Obenem pa ni več v pogodbi zaščiten, saj so minila štiri leta o njegovega podpisa, v teoriji bi lahko kariero v NHL nadaljeval pri kakšnem drugem moštvu. »Res pa je, da mi pripada status, po katerem lahko izbiram med sedmimi moštvi. Toda kot sem že večkrat dejal: najraje bi ostal v Los Angelesu.«