Zajc s štirimi zadetki junak strelskega šova v Tivoliju

Praznični hokejski derbi razširjenega avstrijskega prvenstva sta v Tivoliju odigrala Olimpija in celovški KAC. Sosedski dvoboj se je začel po okusu gostov, ki so že po prvi tretjini vodili s 3:0, gledalci na tribunah pa so lahko na ledu pozdravili Jana Muršaka, ki je prispeval asistenco za tretji zadetek KAC-a.

Po premoru so se zmaji prebudili, po dveh golih Mihe Zajca je bilo na semaforju 3:3, še pred zadnjim delom pa so gostje prek Bischofbergerja znova povedli. Sledila je atraktivna zadnja tretjina, v kateri Olimpiji ni kazalo dobro, slabih osem minut pred koncem tekme so že zaostajali s 4:6, nato je junak srečanja Zajc s četrtim golom na tekmi ujel priključek, zatem pa še podal Trevorju Goochu za šesti gol zmajev.

Kot derbiju pritiče, so bile strasti zelo razgrete, a večjih izgredov ni bilo. FOTO: Blaž Samec

V podaljšku zadetkov ni bilo in odločali so kazenski streli, za zmago Olimpije je še enkrat zadel Zajc, vsi trije strelci gostov iz Celovca so bili nenatančni. Po zmagi nad tretjeuvrščeno ekipo je Olimpija skočila na 10. mesto v ligi ICEHL, ki še vodi v osmino finala.