Zapel je ukrajinski zbor, prvi gol pa je dosegel Rus

Prvič v zgodovini lige NHL je ekipa zapravila štiri gole prednosti in nato z ravno toliko zadetki tudi slavila. Zgodilo se je v Winnipegu, kjer je Mark Scheifele zadel dvakrat in podelil še asistenco ob zmagi svojih Jets na kanadskem obračunu z Montreal Canadiens (8:4). Pierre-Luc Dubois je zadetku pristavil dve asistenci, za Winnipeg pa so zadeli še Paul Stastny, Andrew Copp, Adam Lowry, Nate Schmidt in Jevgenij Svečnikov, medtem ko je vratar Connor Hellebuyck zbral 31 obramb.

»To je bila nora tekma, gor in dol. Napake, izključitve. Naša laloga je, da smo čim boljši in da ohranjamo pravo raven. A ko voljni moment tako niha z izključitvami, igro štiri proti štirim, lahko postane malce bolj zapleteno,« je priznal Dubois. Hattrick je v vrstah Montreala uspel Joshu Andersonu, a so Canadiens, lanski finalisti, ki so v tej sezoni povsem popusitli, morali priznati poraz po petih zaporednih zmagah. Zadel je še Artturi Lehkonen, vratar Sam Montembeault pa je po 17 obrambah v zadnji tretjini po 23 strelih prepustil svoje mesto Andrewu Hammondu.

Winnipeg je tekmo odprl z goloma v razmaku 36 sekund, ko je najprej ruski krilni igralec Svečnikov osamljen pred vrati preusmeril podajo Schmidta mimo Montembeaulta po dobrih petih minutah igre, nato je Montembaulta matiral še Schmidt. Sredi prve tretjine je bilo na semaforju že 4:0, a se je Montreal s tremi zadetki v sedmih minutah vrnil v igro že pred koncem uvodne tretjine. Po štirih minutah druge tretjine je bilo že 4:4, ko je Anderson dosegel svoj tretji gol večera, a z igralcem več je Copp slabe tri minute pred zadnjim premorom poskrbel za novo vodstvo domačih, ki ga niso več izpustili iz rok. Winnipeg je izkoristil štiri priložnosti z igralcem več na ledu od šestih, Montreal pa je v šestih poskusih zadel le enkrat.

Hokejisti Tampa Bay Lightning so doma s 5:2 odpravili Ottawo, Calgary Flames pa v gosteh Minnesota Wild (5:1). Pet ploščkov je v Denverju končalo tudi v mreži NY Islanders (5:3). Boston Bruins so po visoki zmagi nad Los Angeles Kings s 7:0 tokrat na drugi strani mesta izgubili z Anaheim Ducks (3:4), dolgo časa vodilna ekipa pacifiške skupine Vegas Golden Knights je premagala divizijske rivale San Jose Sharks (3:1).