Zastal jim je že dih, ko se je pred vrata vrgel Pulock

Kdor je mislil, da bodo hokejisti moštva Tampa Bay Lightning, ki branijo Stanleyjev pokal, v polfinalu končnice NHL brez večjih težav odpravili New York Islanders, se je močno uštel. Otočani so namreč izid v zmagah poravnali na 2:2, potem ko so četrto tekmo na svojem ledu dobili s 3:2 (0:0, 3:0, 0:2).Za Newyorčane, ki so vse tri gole dosegli v drugi tretjini, so v polno zadeli(26.),(34.) in(38.). V zadnjem delu so gostje silovito pritisnili ter se z zadetkoma(44.) in(47.) približali le na gol zaostanka, za izenačenje pa jim je na koncu zmanjkalo časa.Tik pred iztekom časa se je sicer hokejistom s Floride ponudila imenitna priložnost, ko ježe premagal domačega vratarja, vendar pa je odlično posredoval branilec, ki je z izvrstno obrambo preprečil zadetek. »Naredil sem se še bolj širokega, kot sem, in poskušal odbiti plošček, kar mi je na srečo tudi uspelo,« je 26-letni Kanadčan razkril, na kakšen način je preprečil izenačenje.Soigralci so nato pridrsali k njemu in od silnega veselja skočili nanj. »To je dober občutek,« je še dejal Pulock, nad katerim klubski kolegi niso skoparili s pohvalami. »To je bila izjemna poteza, s katero je rešil našo zmago,« je bil nad soigralcem navdušen Bailey. Z njim se je strinjal tudi Barzal: »Mislim, da je vsem zastal dih, ko smo videli, kako se plošček približuje vratom. To je bila res čudežna Pulockova obramba, ki je zlepa ne bom pozabil.«