Zasuk za nove točke železarjev

Jeseniški hokejisti so v nadaljevanju sezone v alpski ligi osvojili nove tri točke in se utrdili na vrhu lestvice. Tokrat so ugnali domače moštvo Merana s 4:2 (0:0, 0:1, 4:1; Planko, E. Pance, P. Rajsar, S. Rajsar), potem ko so gostitelji v 46. minuti tekme vodili z 2:0.

Sicer so železarji na ledu prevladovali, po dveh tretjinah je bilo denimo razmerje strelov 21:8 v njihovo prid, toda obenem so bili zelo neučinkoviti. Odprlo pa se jim je kmalu po drugem prejetem golu, pritisnili so še močneje, z golom Patrika Rajsarja slabih osem minut pred koncem prvič na tej tekmi vodili. Vse dvome je odpravil njegov brat Sašo z zadetkom v prazno domačo mrežo minuto pred koncem.

Na lestvici imajo slovenski prvaki po 24 tekmah pred drugouvrščenim Lustenauom devet točk prednosti, naslednja tekma pa jih čaka v četrtek v Asiagu.