Zdaj gre le še za dostojanstvo risov

Selektor Matjaž Kopitar si za konec želi, da bi se Slovenijja od Osla poslovila z lepo igro in zmago proti Južni Koreji. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Podobno kot že kdaj v preteklosti je za slovensko hokejsko reprezetanco po dveh tekmovalnih dneh od skupno treh konec upanja o uvrstitvi na olimpijske igre. Res pa je bilo ob zadnjih dveh kvalifikacijskih turnirjih drugače. Pred osmimi leti celo tako, da so si risi že po dveh tekmah zagotovili pot v olimpijski Soči, nazadnje v kvalifikacijskem situ za Pjongčang 2018 pa so brezhibno opravili prvi dve nalogi in nato preskočili še belorusko oviro. Tukaj v Oslu sta bili danska in domača norveška pretirano visoki.To nikakor ne preseneča, predvsem slednje risi zlepa ne morejo preskočiti. Na zadnjih olimpijskih igrah so prav proti vikingom pokazali odlično predstavo, precej bolj dinamično in zbrano kot tokrat v Oslu, a so na koncu glede uvrstitve v četrtrtfinale ostali praznih rok. Na svetovnih hokejskih prvenstvih pa je praviloma, kadar se pomerita med seboj Slovenija in Norveška, slednja boljša. Z Dansko je drugače: risi so jo v zadnji desetletki premagovali, zdaj so se očitno razmerja moči zasukala.Pa ne gre le za kakovost igre in posameznikov, temveč tudi pristop k temu turnirju, pred katerim bi Slovenija – to je prav zdaj zelo vidno – močno potrebovala vsaj tekmo ali dve za uigravanje. Tako pa tudiže poldrugo desetletje hokejist najvišjega svetovnega razreda, ni tako učinkovit kot denimo na omenjenem prejšnjem kvalifikacijskem turnirju. In vse je drugače kot takrat, začenši od vratarja:v Oslu pač nima te čarobne paličice v rokah, kot jo je imel septembra 2016 v Minsku.»Nikakor ni le Gašper kriv, toda po tako slabem začetku se trudiš nekaj spremeniti. Tudi z Luko v vratih potem ni bilo kaj prida bolje,« je ocenil po drugem porazu na turnirju, s 4:7 proti Norveški, slovenski selektorki je tako po dveh hitro prejetih golih v 7. minuti tekme Gašperja Krošlja v vratih zamenjal zIgra slovenske reprezentance je bila sicer le poredkoma ustvarjalna, manjka kakovosti pri obrambnih vrstah, med risi ni več upokojenih branilcevse je poslovil od izbrane vrste. V napadu je tokrat tudi izostal pričakovan učinek naše najbolj uigrane naveze»Preveč smo izgubili medsebojnih dvobojev, slab štart smo drago plačali in spet potrebovali precej časa, da smo ujeli pravi ritem,« je strnil misli slovenski selektor ter se ozrl k zadnji tekmi slovenske reprezentance v Oslu, jutri ob 12. uri proti Južni Koreji, ki sicer ne odloča o ničemer drugem kot o prestižu dvoboja za 3. mestu. Iz hokejskega zornega kota pa bo posladek jutri ob 16. uri v skandinavskem derbiju za vizum olimpijskih iger med Danci in gostitelji.»S Korejci bomo igrali prihodnjo pomlad na svetovnem prvenstvu skupine B in že zdaj jim moramo pokazati, kdo je na ledu gospodar. Ne glede na to, da zdaj nimamo več možnosti za uvrstitev na olimpijske igre, moramo ohraniti dostojanstvo in se na tej zadnji tekmi potruditi z lepo igro,« je v pričakovanju sklepne slovenske predstave v Oslu poudaril Kopitar.