Zdaj tudi uradno: risi bodo naslednje leto doma lovili vizum elite

Zürich - Dvoma ni več, na izrednem kongresu Mednarodne hokejske zveze so potrdili termine svetovnih prvenstev v naslednji sezoni, tako je zdaj tudi uradno, da bodo nazadnje preložen turnir skupine B v ljubljanski dvorani Tivoli izvedli maja 2021. Prizorišče je prenovljeno, slačilnice so dobile novo podobo, gledalce bo navdušil mogočni semafor z zaslonom. Na prvenstvu bodo poleg domače reprezentance igrale še Avstrija, Francija, Južna Koreja, Madžarska in Romunija.



Svetovno prvenstvo elitnega razreda 2021 bo v Minsku in Rigi, slovenske rise pa v naslednjem letu čakajo tudi kvalifikacije za OI, in sicer na Norveškem, prizorišče še ni znano, od 26. do 29. avgusta. Poleg naše in domače vrste bosta 1. mesto, ki vodi v Peking 2022, napadali še Danska in Južna Koreja.