Zdrs s tretjega mesta na peto

Hokejisti Los Angeles Kings, ki jih kot kapetan vodi Anže Kopitar, so na domačem ledu pred 18.230 gledalci z 2:3 izgubili proti tekmecu v zahodni konferenci, Calgary Flames. Gosti iz Kanade so zdaj na tretjem mestu zahoda, kralji pa so zdrsnili na peto.

Kopitar se je na tekmi sicer v 24:17 minute na ledu izkazal z dvema podajama. Slovenski zvezdnik je bil podajalec pri obeh golih kraljev – obakrat je bil uspešen Šved Adrian Kempe –, vendar kralji ne v drugi ne v zadnji tretjini niso več zadeli.

Kopitar in Kempe sta bila tudi v prejšnji tekmi LA Kings, v kateri je Hrušičan igral 1200. tekmo v NHL, osrednja moža. V Winnipegu sta oba dosegla po gol in podajo.