Že 75 hokeja, želijo v ICEHL

Potem ko so hokejisti Sija Acronija Jesenic uspešno opravili prvi del naloge v sezoni in prepričljivo dobili redni del alpske lige, so se danes že ozrli v bogato preteklost jeseniškega hokeja. Prav 6. januar namreč na Jesenicah obeležujejo kot začetek organiziranega ukvarjanja s tem športom. Imajo pa tudi visoke cilje za prihodnost. Danes tako na Jesenicah obeležujejo 75 let delovanja hokeja, potem ko so leta 1948 na ta datum uradno ustanovili prvo s hokejem povezano športno društvo. Na novinarski konferenci so se tako v dvorani Podmežakla dotaknili preteklosti, a veliko pozornost namenili tudi letošnji sezoni, alpski ligi in bližnjemu finalu državnega prvenstva.

V prihodnosti je želja jeseniškega kluba tudi sodelovanje na najvišji ravni regionalnega tekmovanja, ligi ICEHL. Kot je danes potrdil direktor kluba Anže Pogačar, bodo v petek oddali prijavo oziroma dokumentacijo vodstvu tekmovanja za udeležbo v naslednji sezoni. Pogačar, predsednik kluba (in po novem tudi jeseniški župan) Peter Bohinec ter trener Gaber Glavič in kapetan ekipe Gašper Glavič pa so opravili tudi analizo prvega dela sezone. Ta je za železarje zelo uspešen, v alpski ligi so namreč redni del končali s 75 točkami in le tremi porazi na prvem mestu. Zdaj jih čaka vmesni del tekmovanja, skupina master, kjer bodo skušali obdržati prvo mesto tudi pred končnico.

»V tem delu sezone smo odigrali 36 tekem, jih 29 dobili in doživeli le sedem porazov. Nestrpno pričakujemo nadaljevanje sezone, cilj je prvo mesto pred končnico, ohranitev prednosti domačega terena do konca in se prebiti v drugi finale,« je o bilanci kluba v vseh tekmovanjih (poleg alpske lige še slovenski in celinski pokal ter državno prvenstvo) te sezone dejal Pogačar. Cilj pa je seveda tudi finale DP, ki bo na sporedu že naslednji teden, tekmec pa tradicionalni nasprotnik iz Ljubljane. »Če se pošalim, smo že zdaj dosegli več kot lani, saj smo že v finalu. Olimpija ima status favorita, a se mi ne predajamo,« je še dodal direktor kluba. Predsednik Bohinec je ob lepi številki, 75-letnici, izpostavil bogato tradicijo in pomen hokeja za Jesenice.

Peter Bohinec je predsednik HDD SIJ Acroni Jesenice in tudi župan tega mesta. FOTO: Leon Vidic

Finale DP že januarja

Prav hokejski klub z Jesenic je najbolj uspešen športni kolektiv na Gorenjskem, so ocenili predstavniki kluba, kot željo za še boljše delovanje v prihodnosti pa izpostavili večji obisk tekem. Ta je po mnenju Bohinca eden redkih minusov. »Zelo smo zadovoljni. Igra ima rdečo nit, smo zelo učinkoviti, doživeli smo le tri poraze in dobivamo zelo malo golov. A v drugem delu in končnici lahko pričakujemo drugačen hokej,« je prvi del sezone DP ocenil trener Gaber Glavič.

»Res smo zadovoljni z rednim delom. Vzdušje v ekipi je fantastično, stari in mladi smo se dobro ujeli, samozavest pridobivaš z zmagami in to se kaže tudi na ledu,« pa je dejal kapetan železarjev Gašper Glavič. V klubu so izrazili obžalovanje, ker bo v tej sezoni finale državnega prvenstva na sporedu že v prvi polovici januarja, pa tudi, ker bo o prvaku odločal sistem le na dve zmagi (prva tekma bo v Ljubljani, druga na Jesenicah, morebitna tretja v Ljubljani). Prepričani so namreč, da bi si športni dogodek s tako dolgo tradicijo in več kot 500 obračuni med kluboma v zgodovini zaslužil termin ob koncu sezone, ki bi pomenil tudi vrhunec hokejskega dogajanja. Zelenim tekmecem priznavajo status favorita, a opozarjajo, da se ne bodo predali vnaprej.

Za svojo finalno tekmo, ki bo v petek, 13. januarja, bodo na Jesenicah sicer prodajali vstopnice po enotni ceni deset evrov. Predsednik kluba Bohinec pa je po novem na Jesenicah v dvojni vlogi, saj je na lokalnih volitvah prišel do položaja župana. »Kot predsednik pravim, da sem del športne zgodbe in tradicije. Kot župan pa lahko rečem le, da je hokej z zlatimi črkami zapisan na Jesenicah in obenem čestitam vsem, ki so pomagali, da je hokej obstal in se razvija,« je dejal Bohinec.