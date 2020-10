Že pred ogrevanjem čutil pravo energijo

Ljubljana - V taboru zmagovalcev uvodnega slovenskega derbija nove sezone AHL je posebna pozornost pripadla trenerju Gregorju Polončiču. Poskrbel je za zasuk v pristopu Olimpijinega moštva, to je bilo tokrat precej bolj učinkovito. Slaba stvar pa se je trenerju pripetila tik po koncu treninga na dan tekme, ko se je odpravil s kolesom domov in si pred tivolskimi vrati poškodoval koleno ...

Po dveh porazih je vaše moštvo gladko ugnalo tradicionalne tekmece z Jesenic – kako bi se ozrli k temu derbiju?

V igri odločajo malenkosti in tu smo bili tokrat pravi. Sicer pa mi je bilo marsikaj jasno že pred ogrevanjem, ko sva s sodelavcem na klopi Maticem Kraljem fantom hotela nameniti nekaj besed, pa to sploh ni bilo potrebno. V zraku sem čutil tisto pozitivno energijo, nujno za uspeh na tekmi.

Kaj pa ste dejansko storili drugače kot na prejšnjih dveh derbijih, ko je moštvo še vodil Ivo Jan?

To je pa vprašanje za tisoč ali že kar milijon dolarjev. Če bi to vedeli, bi zagotovo igrali bolje že prej. Tako pa smo padli na trdna tla, se pogledali v ogledalo, dejansko spremenili pristop že k treningu, kar pa se ti potem obrestuje na tekmi.

Ste se pa čez noč znašli v novi vlogi tistega, ki zdaj vleče ključne poteze na klopi.

V tem stanju mi ni bilo druge, kot da se potrudim po najboljših močeh, ponudim fantom vse svoje znanje, energijo, želim si le, da oni napredujejo in igrajo dobro. To je poglavitni cilj.

Je bilo sploh kaj takšnega, kar vas je motilo na tem derbiju?

Le moja poškodba kolena (smeh). Res je šlo za nenavadno naključje na kolesu, upam le, da se bom lahko vrnil hitro k treningu na led.

V četrtek pa je že novi derbi na Jesenicah, kako se ga zdaj lotiti?

Zato moramo hitro pozabiti na to zmago in se zakopati v delo. Želim si dvigniti raven igre, saj je to moštvo sposobno to storiti.