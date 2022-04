Že v Asiagu mu je ena od navijačic »grozila« s striženjem

V nadaljevanju preberite:

Kaj je Jesperi Viikilä, napadalec hokejskega moštva SIJ Acroni Jesenice, v daljšem intervjuju za Delo povedal pred današnjo četrto tekmo finala alpske lige (AHL) z Asiagom, kaj je dolgolasi Finec, ki bo pojutrišnjem dopolnil 27 let, obljubil jeseniškim navijačem v primeru osvojitve lovorike, kako to, da je lani prišel na Gorenjsko, kako je med seboj primerjal AHL ter finsko in poljsko ligo, s katerim znanim rojakom je igral vse otroštvo in mladost, kako mu je všeč v Sloveniji, kaj je dejal o Luki Dončiću, kakšno je njegovo mnenje o morebitnem vstopu Finske v Nato ...