Zeleno-belo-rdeči koktajl je kot strup za Avstrijce

Pred novim hokejskim spektaklom v Tivoliju, kjer bo v petek gostoval Red Bull Salzburg, smo se pogovarjali z legendarnim Alešem Mušičem. Ikona ljubljanskega kluba je skupaj z Žigo Pancetom edini »preživeli« veteran legendarnih bitk z rdečimi biki v sezoni 2007/08 lige Ebel, ko so tribune Hale Tivoli pokale po šivih. Spomini so tudi pri Mušiču še kako živi, s tisto sezono pa zna povleči kar nekaj vzporednic, čeprav opaža, da so zmaji pod taktirko Mitje Šivica precej bolj konstantni kot so bili v časih Ildarja Rahmatuljina in Mika Posme. Po spopadu s starimi rivali iz lige Ebel sledi še derbi z Jeseničani, o katerem pa Mušič s soigralci še niti malo ne razmišlja, čeprav že vnaprej napoveduje novo težko bitko. Hvali tudi gorenjske okrepitve, ki so se skupaj z novimi ljubljanskimi kolegi povezale v izjemno celoto, za katero tekmeci v razširjenem avstrijskem prvenstvu ne najdejo odgovora.