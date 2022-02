Železarji brez plena

Hokejisti Sija Acronija Jesenic so v tekmi drugega dela alpske lige v gosteh izgubili z ekipo Lustenau s 4:5 (1:2, 2:2, 1:1). Potem ko so Jeseničani zlahka dobili redni del alpske lige in doživeli le tri poraze, imajo več težav v skupini master, kjer igra najboljših šest po rednem delu. Danes so v četrtem nastopu doživeli drugi poraz, s 5:4 je bil boljši Lustenau. Jeseničani so vseskozi lovili tekmece, a jih niso ujeli. Po zaostanku z 1:3, prvi gol za goste je dosegel David Planko, je v 33. minuti za znižanje na 2:3 poskrbel Nejc Brus. A so domači spet pobegnili na dva gola prednosti, potem pa je Jaša Jenko z igralcem več v 39. minuti poskrbel za minimalen zaostanek.

A preobrata ni bilo, saj so v zadnji tretjini domači spet povedli za dva, zadetek Jesperija Viikile v 46. minuti pa je bil zadnji jeseniški in zadnji na tekmi, kljub poskusu brez vratarja Žige Kogovška v zadnji minuti do spremembe izida ni več prišlo. V skupini master v alpski ligi igra šest najboljših ekip rednega dela, štiri si bodo že zagotovile končnico, preostali dve bosta imeli to možnost v dodatnih kvalifikacijah proti ekipam, ki so bile po rednem delu slabše uvrščene.

V regionalnem tekmovanju je zdaj na vrsti daljši premor, naslednja tekma čaka Jeseničane šele 17. februarja, ko bodo gostili Cortino. Že v torek, 8. februarja, pa bodo igrali na povratni polfinalni tekmi državnega prvenstva, ko bodo skušali proti SŽ Olimpiji nadomestiti zaostanek 0:3 s prve tekme.