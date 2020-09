Železarji in zmaji s popotnico 8:0

Ljubljana - V uvodni predstavi drugega četrtfinalnega dne turnirja za pokal Hokejske zveze Slovenije so Jeseničani potrdili vlogo favoritov in gladko ugnali Maribor z 8:0 (1:0, 3:0, 4:0, Đumić 3, Jezovšek 2, Tavželj, Tomaževič, Hebar). V prvi polovici tekme so se Štajerci železarjem še spodobno upirali. pri slednjih je tokrat udarnega čuvaja mreže Žana Usa v vratih zamenjal Urban Avsenik.



Moštvo SŽ Olimpije, branilec domače pokalne lovorike, pa je prav tako prepričljivo opravilo svojo četrtfinalno nalogo in napolnilo mrežo podružnične jeseniške zasedbe – 8:0 (2:0, 3:0, 3:0; Čimžar 3, Sotlar 2, Zajc, Mušič, Simšič).



Tako bo po slabem tednu na petkov večer, tokrat v Tivoliju ob 19.30, na sporedu drugi derbi sezone med železarji in zmaji. Zmagovalci se bodo uvrstili v sobotni pokalni finale, v katerem bo še boljši iz jutrišnjega popoldanskega dvoboja (16.00) med Triglavom in Bledom.