Železarji iz dneva v dan močnejši

Jesenice - Resda je številnim v Zgornjesavski dolini žal predčasnega konca hokejske sezone in tako prekinitve tik pred začetkom končnice AHL, toda v teh dneh prihajajo iz Podmežakle spodbudne novice. Že vrsto let namreč pri klubu niso zavihali rokavov takoj po koncu sezone, zdaj je drugače. Pod vodstvom ambicioznega športnega direktorja Marcela Rodmana so se lotili sestavljanja moštva, najprej navijače razveselili z vrnitvijo iz Ljubljane vratarja Žana Usa in napadalca Žana Jezovška, nato pa začeli podaljševati pogodbe z dosedanjim jedrom moštva in se tako danes dogovorili o nadaljevanju pri klubu z branilcema Žigo Urukalom in Nejcem Stojanom.



V ljubljanskem taboru so se nazadnje razveselili prihoda reprezentančnega napadalca Tadeja Čimžarja, ki je nazadnje igral v Katowicah na Poljskem in tam na 46 tekmah zbral 11 golov in 15 podaj. Jutrišnji tivolski dan pa bi lahko tudi razrešil uganko o nadaljevanju trenerske poti Gregorja Polončiča. Prvi trener moštva bo sicer v novi sezoni Ivo Jan, če pa bo Polončič sodeloval pri predvidenem delu z eno od mlajših selekcij, še ni znano.



Tabora Olimpije in Jesenic sta tudi za novo sezono prijavljena v alpski ligi, koliko moštev bo v tekmovanje, pa je še zavito v uganko, saj se po zadnjih zapisih v avstrijskih medijih zapleta predvsem z udeležbo italijanskih klubov.