Železarji množično med železničarje

Potem ko so v Slovenske železnice Olimpiji v začetku tedna predstavili Mitjo Šivica, novega trenerja za naslednjo sezono, so danes na seznam okrepitev dodali še štiri igralce. V naslednji sezoni bodo dres ljubljanske ekipe nosili tudi vratar Žan Us ter napadalci Jaka Sodja, Blaž Tomaževič in Žan Jezovšek. Vsi so v pravkar končani sezoni igrali za državne prvake Sij Acroni Jesenice.



Us in Jezovšek sta v preteklosti že igrala za ljubljanski klub, medtem ko bosta Sodja in Tomaževič prvič igrala za klub iz Tivolija.

»Vesel sem, da se vračam nazaj v SŽ Olimpijo, s katero sem že osvojil štiri lovorike. V Tivoliju se počutim kot doma,« je pojasnil Us. »Vizija kluba in cilji so zelo ambiciozni. Veselim se nastopanja v ligi ICEHL, ki bo zame velik izziv, ampak verjamem v uspeh,« pa je selitev pospremil Sodja.



»Ponosen, da sem ponovno del SŽ Olimpije, s katero sem do sedaj osvojil že kar nekaj lovorik. Veselim se ponovnega nastopanja in igranja v Tivoliju, na mojem domačem terenu,« je dejal Jezovšek. »Igranje za SŽ Olimpijo je zame korak naprej v karieri. Seveda gre za velik izziv, vendar verjamem v cilje, vizijo kluba in se veselim nastopov,« pa je motive za prestop naštel Tomaževič.

Komentarji: