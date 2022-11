Železarji nadaljujejo niz zmag

Hokejisti SIJ Acronija Jesenic so v tekmi alpske lige na domačem ledu premagali Kitzbühel z 8:1 (4:1, 3:0, 1:0). Jeseničani, ki so dosegli že 12. zmago zapovrstjo in skupno 13., so trdno na prvem mestu regionalnega tekmovanja. Tokrat so hitro pokazali, da bodo dodali še tri točke v svoj zbir.

Že v prvi tretjini so štirikrat zadeli mrežo tekmeca, strelci so bili Rudolfs Polcs, Patrik Rajsar, Žan Jezovšek in David Planko. Slednji je nato ob začetku druge tretjine zadel še za 5:1, za preostale zadetke pa sta poskrbela Luka Ulamec, ki je zadel dvakrat v drugi tretjini, in Erik Svetina, ki je končni izid postavil v 45. minuti. Naslednja tekma železarje čaka 18. novembra, takrat bodo gostovali pri Bregenzerwaldu.