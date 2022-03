Nov poraz zmajev, železarji naredili prvi korak proti polfinalu

Hokejisti SŽ Olimpije so v četrti tekmi četrtfinala ICEHL na domačem ledu z 2:5 (0:2, 2:1, 0:2) izgubili z igralci beljaške zasedbe VSV. Avstrijci zdaj vodijo s 3:1 v zmagah in za napredovanje potrebujejo le še eno. Naslednja tekma, morda že odločilna, bo v petek v Beljaku.

Za zmaje sta v polno zadela Mitja Robar (24.) in Gregor Koblar (38.), za Beljačane pa so bili ob dvakratnem strelcu Renarsu Krastenbergsu (17. in 46.) natančni še Scott Kosmachuk (9.), Felix Maxa (23.) in Rick Schonfield (56.).

Ljubljančani so četrtfinalni niz odprli z zmago s 6:4 v gosteh, potem so na drugi tekmi doma tesno izgubili s 3:4, na tretji v Beljaku pa so klonili z 8:5. Če bodo zeleno-beli v petek izid v zmagah znižali, bo naslednja tekma v nedeljo v Ljubljani, morebitna sedma pa nato 22. marca spet v Beljaku.

Jeseničani so odlično štartali v četrtfinale alpske lige. FOTO: Jure Eržen/Delo

Visoka zmaga Jeseničanov

Hokejisti kluba SIJ Acroni Jesenice so četrtfinale alpske lige (AHL) odprli z visoko zmago. V prvi tekmi so s 4:0 (1:0, 1:0, 2:0) odpravili igralce Gardene. Moštvi igrata na tri zmage, naslednja tekma bo v četrtek v Val Gardeni.

Čeprav so imeli železarji že od začetka premoč, so šele tik pred kocem uvodne tretjine prešli v vodstvo, ko je ob jeseniški številčni prednosti za 1:0 zadel Finec Eetu Elo. Gostitelji so v nadaljevanju še stopnjevali pritisk, za povišanje prednosti pa je poskrbel Eric Pance.

V zadnji tretjini je bilo hitro jasno, da gostje ne bodo imeli pravih možnosti za zasuk. Miha Logar je namreč že v 41. minuti zadel za 3:0, sedem minut pozneje pa je bil uspešen še Jure Sotlar. To je bil tudi zadnji jeseniški zadetek. V zadnjih minutah so skrbeli predvsem za to, da vratar Oscar Fröberg ni dobil gola. Švedski čuvaj mreže je tekmo končal pri 29 obrambah. Keith Colin Furlong, zadnji mož pri Gardeni, je zbral 43 obramb.

Naslednji četrtfinalni dvoboji, preostali pari so še Lustenau – Zell am See (2:3), Ritten – Cortina in Asiago – Vipiteno, bodo 17. marca, tretji pa v soboto (19. marca). Če serije po treh tekmah še ne bodo odločene, bosta sledila še obračuna 22. in 24. marca.