Železarji po enajstih zmagah v alpski ligi sklonjenih glav z ledu

Hokejisti moštva SIJ Acroni Jesenice so po enajstih zaporednih zmagah v alpski ligi (AHL) spet doživeli poraz, potem ko so morali v drugem kolu drugega dela tega tekmovanja na domačem ledu z 1:4 (0:0, 1:3, 0:1) priznati premoč igralcem Asiaga.

Jeseničani so prejšnji teden redni del AHL s precejšnjo prednostjo končali na vrhu lestvice. V nadaljevanje lige so v skupino master, v kateri vodilnih šest klubov po rednem delu igra po dvokrožnem sistemu, prinesli dodatne štiri točke bonusa. Pred današnjim porazom so varovanci Nika Zupančiča nazadnje sklonjenih glav led zapustili pred skoraj natanko dvema mesecema proti avstrijski ekipi Lustenau.

Po uvodni tretjini brez golov je v drugi Asiago prešel v vodstvo v osmi minuti prek Daniela Mantenuta, dobro minuto in pol pozneje pa je izenačil Jaša Jenko. Asiago je nato v 33. in 34. minuti v razmiku vsega 19 sekund dvakrat ugnal jeseniškega vratarja Oscarja Fröberga, ki je sicer skupaj zbral 21 obramb. V polno sta zadela Alessandro Tessari in Steven Iacobellis.

V zadnji tretjini Jeseničani ob enakovredni igri niso zadeli, gol v prazno mrežo pa je za končnih 4:1 za Asiago dosegel Stefano Giliati.

V skupni master so ob današnjih tekmecih še Fassa, Ritten, Lustenau in Cortina. Po dvokrožnem sistemu bodo odigrali deset tekem, po katerih bodo že znani štirje zanesljivi udeleženci končnice, preostala dva kluba si bosta lahko nastop v končnici priborila po dodatnih kvalifikacijah z najboljšimi ekipami iz preostalih dveh skupin drugega dela lige.

Naslednja tekma Jeseničane čaka 3. februarja, ko bodo gostili Ritten.