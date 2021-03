Železarji po preobratu proti Gardeni do dveh točk

Alpska liga

Hokejisti Sija Acronija Jesenic so v zelo napeti tekmi alpske lige po podaljšku premagali Val Gardeno s 5:4.Jeseničani, ki želijo potrditi drugo mesto po rednem delu regionalnega tekmovanja, so danes z Gardeno dobili dve točki, potem ko so uprizorili skoraj popoln preobrat. A na koncu le niso zmagali v rednem delu, so pa dobili dve točki za zmago po podaljšku.Začetek tekme je bil sicer zelo slab. Gostje, ki jih čakajo dodatne tekme za vstop v končnico, so namreč prevladovali na začetku tekme ter v prvi tretjini že do 15. minute dosegli tri gole. V vratih domačega moštva je takratzamenjalin postavil temelje za preobrat.Tega so železarji začeli graditi v drugi tretjini, ko sta zadelav 27. minuti inv 35. minuti. Ko je nato takoj na začetku zadnje tretjine v polno zadel šeza 3:3, se je zdelo, da bo pot do zmage odprta. A gostje se niso dali, zdržali so skoraj do konca, v predzadnji minuti pa je bil ob prednosti igralca več uspešenA drame v Podmežakli danes še ni bilo konec. Tudi Jeseničani niso znali zadržati prvega vodstva na tekmi, dobili so gol 43 sekund pred koncem. So pa nato železarji le imeli zadnjo besedo, za še posebej boleč poraz Gardene pa je poskrbel, saj je zadel le sedem sekund pred koncem dodatnega dela.Na lestvici imajo tako za SŽ Olimpijo, ki si je že zagotovila prvo mesto po rednem delu in ima eno tekmo pred koncem 80 točk, na drugem Jeseničani zdaj 73 točk, eno več kot tretji Pustertal.Do konca rednega dela imajo Jeseničani še dve tekmi, naslednjo že v nedeljo, ko bodo doma gostili zadnjo ekipo lige Steel Wings Linz.Sij Acroni Jesenice : Val Gardena 5:4 (0:3, 2:0, 2:1; 1:0) *po podaljškuŠturm 27., Hebar 35., Jezovšek 41., Rajsar 59., Crnovič 65.; Sullmann Pilser 6., 60., Wilkins 13., Nedved 15.