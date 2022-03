Železarji po zasuku ugnali Cortino

Hokejisti Sija Acronija Jesenic so v predzadnji tekmi drugega dela alpske lige v gosteh premagali Cortino s 4:3 (1:0, 2:2, 1:1). Z današnjo zmago so si Jeseničani tudi zagotovili drugo mesto v skupini master, v kateri je nastopalo najboljših šest po rednem delu, ter s tem drugi izbor za končnico.

Na prvem mestu bo ta del tekmovanja končal Asiago, ki ima 27 točk, Jeseničani so pri 19, tretji je Ritten s 16, a zaradi dveh porazov na medsebojnih tekmah ne more več prehiteti železarjev. Na četrtem mestu, ki še neposredno vodi v končnico, je trenutno Lustenau s točko prednosti pred Cortino.

Danes so Jeseničani uprizorili že nekajkrat videno zgodbo te sezone, ko so lovili in ulovili nasprotnike. Začetek je sicer pripadel slovenski ekipi, ki je povedla z zadetkom Jaše Jenka v prvi tretjini. A je potem Cortina zadela dvakrat v le dveh minutah in pol na začetku druge.

Preobrat je napovedal izenačujoči zadetek Mihe Logarja na polovici tekme, na 3:2 pa je povišal Jeperi Viikila v 36. Isti igralec pa je nato poskrbel še za dokončno potrditev zmage. Dobro minuto pred koncem je, ko so imeli Jeseničani na ledu celo igralca manj, dosegel zadetek za 4:2, tako da Cortini nato ni pomagal niti izkoriščen power-play, saj je nekaj sekund pred koncem le še znižala na 3:4.

Zadnjo tekmo drugega dela bodo železarji igrali v soboto, ko bodo gostili Fasso, ta je z le eno točko prepričljivo zadnja v tej skupini.