Železarji pretrd oreh za italijanske tekmece

Hokejisti Sija Acronija Jesenic so v tekmi alpske lige premagali Fasso z 8:2 (0:0, 4:1, 4:1). Jeseničani so, podobno kot na prejšnji tekmi, ko so zmagali v Linzu, po zadržani prvi tretjini v nadaljevanju stopili na plin na na koncu zanesljivo zmagali.

V domači Podmežakli so po prvem delu brez golov celo dovolili tekmecem, da so povedli v 21. minuti. A potem je bil odgovor hiter in učinkovit. Od 25. do 39. minute so železarji dosegli štiri gole (Jesper Viikila, Gašper Glavič, Luka Ulamec, Andraž Zibelnik). V tem delu igre so Jeseničani povsem prevladovali in imeli razmerje strelov 23-4.



Podobno je bilo nato tudi v zadnji. Čeprav je bilo jasno, da bo Fassa težko prišla do preobrata, domači niso popuščali. Tudi v tem delu igre so zadeli štrikrat, med 45. in 55. minuto so bili uspešni še Eetu Elo, Luka Ščap, Erik Svetina in Patrik Rajsar, tako da je bilo na koncu na semaforju visokih 8:2. Naslednja tekma Jeseničane, ki imajo po treh tekmah nove sezone dve zmagi in poraz po kazenskih strelih, čaka v četrtek, ko bodo gostovali pri drugi celovški ekipi.

