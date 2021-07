Železarji s finskim jeklom

Ekipi HDD SIJ Acroni Jesenice se je pridružila še ena finska okrepitev. Hokejski prvaki minule sezone so sodelovanje sklenili z Eetujem Elom, so sporočili iz kluba. Pred tremi dnevi jim je pristopil Jesperi Viikilä. Petindvajsetletni Elo je krilni napadalec, ki je večino svoje kariere odigral na Finskem. Prav tako kot napadalec Viikilä pa je bil tudi Elo v pretekli sezoni član poljskega kluba Sanok, kjer je na 30 tekmah dosegel 16 golov in 15 podaj. Da gre za kakovostnega napadalca priča tudi dejstvo, da je bil član reprezentance Finske do 20 let.



»Eetu Elo je drsalno dober igralec, ki ima kakovosten strel, kar bo zelo pomembno v obdobju napada ter v igri z igralcem več. Ima tudi smisel za kombinatoriko, karakterno pa je zrel in komunikativen tako, da ne bo imel težav z vklopom v novo okolje. Viikilä in Elo sta v mlajših kategorijah že igrala skupaj, tako, da lahko rečem, da na ledu odlično sodelujeta. Kot trener sem zelo zadovoljen, da sta se odločila, da bosta v prihodnji sezoni nastopala za SIJ Acroni Jesenice. Prepričan sem, da bosta dodana vrednost za našo ekipo,« je povedal trener železarjev Nik Zupančič.

