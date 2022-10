Železarji skovali novo zmago

Hokejisti SIJ Acronija Jesenic so v tekmi alpske lige doma premagali italijanski Vipiteno s 5:1 (0:0, 3:0, 2:1). Železarji, vodilno moštvo regionalnega tekmovanja, tako nadaljujejo dobre predstave v alpski ligi. Po gostujoči zmagi pri Rittnu so tokrat pred domačimi navijači v dvorani Podmežakla premagali še Wipptal Broncos, kakor je uradno ime italijanskega kluba.

Prva tretjina se je končala brez zadetkov, hokejisti Jesenic pa so bili tisti, ki so si ustvarili več priložnosti. Jeseničani so si zmago priigrali v drugi tretjini, ki so jo dobili s 3:0, in v kateri so sprožili 21 strelov na vrata Jakoba Rabanserja. V 27. minuti je za vodstvo domačinov zadel Lovro Kumanović, le slabo minuto zatem pa je prednost podvojil Ožbej Rep. Tretji gol v tej tretjini je dosegel Žan Jezovšek, ko si imeli gostitelji na ledu igralca več.

Tako imenovani powerplay so izkoristili tudi gostje v začetku zadnje tretjine, ko je Joseph Emanuele Mizzi znižal rezultat. Nato je do zadetka v 50. minuti prišel hokejist z mehiškim in ruskim potnim listom v rdečem dresu Andrej Galuškin. Končni izid tekme je 20 sekund pred koncem postavil Eric Pance. Jeseničani tako ostajajo na vrhu alpske lige z 11 zmagami. Edini poraz so utrpeli na začetku sezone proti novincem, ekipi Unterland Cavaliers. Naslednja tekma železarje čaka v torek, ko bodo gostovali pri italijanskemu moštvu Val Gardena.