Železarji so se do polnoči igrali z ognjem, a se niso opekli

Jeseničani so v prvi tretjini povedli prek Žige Urukala, ki je po akciji Andraža Zibelnika kot prvi ukanil vratarja Gardene v 18. minuti. Dobrih 20 minut kasneje, v zaključku druge tretjine, so železarji spet slavili, ko sta Eric Pance in Nejc Stojan pripravila zadetek Mihi Logarju.

A gostje so ob izteku 12. minute zadnje tretjine domačim dovolili ujeti priključek, z igralcem manj je zadel Max Oberrauch, dobre tri minute kasneje pa za izenačenje še Joel Brugnoli. V prvih 20 minutah podaljška golov ni bilo in v drugem podaljšku je bilo vedno bolj jasno, da se nam obeta ena najdaljših tekem v zgodovini tekmovanja.

Skoraj točno opolnoči, v 97. minuti tekme, je slednjo vendarle odločil Erik Svetina, pri zadetku pa sta sodelovala še Pance in Urukalo. Jeseničani v seriji vodijo z 2:0 v zmagah in lahko napredovanje potrdijo na domačem ledu dvorane Podmežakla.

»Dolžinski« rekord ostaja v rokah Pustertala in Cortine, ki je na gostovanju leta 2017 po treh podaljških slavila v 109. minuti s 3:2. Gardena se je, zanimivo, pred točno tednom dni močno približala novi rekordni znamki, ko je na drugi tekmi osmine finala ugnala Bregenzerwald po dobrih 105 minutah.