Železarji so se vrnili na vrh lestvice

Potem ko so za hip v alpski ligi hokejisti Asiaga prevzeli vrh, so se na petkov večer Jeseničani nanj vrnili. Po hudem boju so si prigarali zmago v Feldkirchu s 3:1 (1:1, 0:0, 2:0; E. Pance 5., 60., P. Rajsar 42.) in imajo pred današnjim nadaljevanjem lige zdaj dve točki prednosti pred omenjenim zasledovalcem (1. SIJ Acroni Jesenice 38, 2. Asiago 36, 3. Ritten 31, 4. Lustenau 29 itn.). Že drevi pa je pred vodilnima moštvoma nova preizkušnja: železarji bodo gostovali v Kitzbühlu, hokejisti najboljšega italijanskega moštva v tem tekmovanju pa na Dunaju.

Jeseničani pa zdaj še nekaj časa ne bodo igrali doma, saj bodo ligaška tekmovanja po Evropi v prihodnjem tednu prekinili zaradi reprezentančnih turnirjev. Eden teh bo prav v Podmežakli, kjer bodo od četrtka do nedelje poleg slovenske hokejske reprezentance nastopile še Avstrija, Belorusija in Francija.