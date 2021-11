Železarji so trpeli, na koncu pa so si vendarle oddahnili

Hokejisti moštva SIJ Acroni Jesenice so slavili novo zmago v AHL. V 18. kolu so »železarji« na svojem ledu s 3:2 (0:1, 1:0, 2:1) premagali igralce kluba Zell am See.

Jeseničani so se tako varovancem trenerja Jake Avgustinčiča oddolžili za poraz pred mesecem dni. Toda Gorenjci tokrat niso bili tako prepričljivi kot na zadnjih tekmah, sredi zadnje tretjine so namreč po dveh velikih napakah v obrambi še zaostajali, a so se na koncu z golom veterana Saše Rajsarja vendarle veselili težko priborjene zmage.

Gostitelji so bili v prvi tretjini gospodarji na ledu. Razmerje v strelih je bilo 12:3 v njihovo korist, toda na odmor so s prednostjo odšli Avstrijci. V predzadnji minuti se je Philipp Kreuzer odločil za strel, na prvi pogled ta ni bil nevaren, toda plošček se je po neposrečenem posredovanju vratarja Oscarja Froberga znašel za njegovim hrbtom. Pred tem je Dominik Unterweger zgrešil prazna vrata.

Na začetku druge tretjine so za nekaj časa pobudo prevzeli gosti. Froberg je moral nekajkrat posredovati, toda zgrešene priložnosti Avstrijcev so domači hokejisti kaznovali, ko je v 26. minuti natančno podajo Nejca Brusa izkoristil Erik Svetina in izenačil.

Nov šok za Jeseničane je sledil v 47. minuti, ko so imeli že petič igralca več, toda pri tem prejeli gol, potem ko so storili veliko napako pri organizaciji napada. A na prejet zadetek so hitro odgovorili, Finec Jesperi Viikilä je bil slabo minuto pozneje natančen po podaji rojaka Eetuja Ela.

Po izenačenju so gostitelji še trpeli, dve minuti so imeli dva igralca manj na ledu, a so zdržali. Za nagrado se jim je ponudila priložnost za zmago, ki so jo zagrabili z obema rokama, za to pa je zaslužen Rajsar, ki je po samostojnem prodoru plošček poslal pod prečko. Jeseničani so se z novo zmago še utrdili na vrhu lestvice.