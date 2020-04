Železarji stavijo na obetavnega trenerja

Jesenice

Zgodba ima rep in glavo

Mitja Šivic je bil dolgoletni član reprezentance. FOTO: Roman Šipić

- Nekdanji hokejski reprezentantje v času premora zaradi epidemije novega koronavirusa pogodbo podaljšal za eno sezono z ekipo Sij Acroni Jesenice.»Mitja je v zadnji sezoni s svojim delom postavil trdne temelje za prihodnost. Fantje so pod njegovim vodstvom pokazali napredek, med njimi in trenerjem se vidi medsebojno zaupanje,« so sporočili iz najuspešnejšega slovenskega hokejskega kolektiva.Z dejstvom, da ostaja na trenerski klopi, je zadovoljen tudi nekdanji reprezentant.»Tukaj res uživam. V veselje mi je delati s skupino tako dobrih fantov, osebnostno in igralsko. V obeh vrlinah so izjemno napredovali. Večjih težav z njimi nisem imel. Ko je bilo potrebno, so stopili v večje čevlje. Tukaj ostajam, ker bi rad z njimi dokončal zgodbo, poleg tega se mi zdi, da se klub podaja v pravo smer. Okrepili smo se v pisarnah, vse skupaj ima zdaj rep in glavo,« je zadovoljen Šivic, ki je kariero začel v Olimpiji, večino časa pa preživel v Franciji.