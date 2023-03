Železarji uspešno odprli polfinale v alpski ligi

Hokejisti moštva SIJ Acroni Jesenice so v prvi polfinalni tekmi alpske lige na domačem ledu s 3:1 (1:0, 0:0, 2:1) premagali igralce Rittna. Moštvi igrata na štiri zmage, naslednja tekma bo v soboto v Italiji.

Železarji so dobro odprli današnji dvoboji. Že na začetku so pritisnili, imeli pobudo in sprožili precej več strelov. V deveti minuti so izkoristili že prvi številčno premoč, potem ko je bil po natančni podaji Rudolfsa Polcsa natančen Erik Svetina.

Nadaljevanje je bilo bolj izenačeno, do sape so prišli tudi gostje in nekajkrat preizkusili Finca v domačih vratih Anttija Karjalainena. Zadetka pa ni bilo ne na jeseniški strani ne pri Rittnu, ki je imel v drugi tretjini dve priložnosti za zadetek z igralcem več, a je domača obramba zdržala.

Podoben je bil tudi začetek zadnjega dela. Ritten je iskal izenačenje, gostitelji pa so se dobro branili. Z drugim golom na tekmi, v 51. minuti je bil s strelom ob vratnici natančen Luka Ščap, so si olajšali vstop v končnico, še bolj pa nato s tretjim, ko je bil Luka Ulamec v 54. minuti spet uspešen z igralcem več.

A povsem mirnega konca v Podmežakli le ni bilo. Ritten je, prav tako ob številčni prednosti, znižal rezultat v 58. minuti, potem pa so gostje ob še eni jeseniški izključitvi minuto in pol pred koncem zaigrali še brez vratarja. A je ostalo pri 3:1 za domače moštvo in prvi zmagi v polfinalu.