»Železarji« uspešno zadrsali v turnir celinskega pokala v Walesu

Hokejisti moštva SIJ Acronija Jesenic so v uvodni tekmi turnirja tretjega kroga celinskega pokala v Cardiffu po podaljšku s 3:2 (0:0, 0:1, 2:1; 1:0) premagali latvijsko Zemgale Jelgavo.

Gorenjci so priložnost za nastop na tem turnirju dobili po odpovedi kazahstanskega kluba Karagande, ki bi moral igrati v Cardiffu. Jeseničani so po tekmovalni plati nastope v tem tekmovanju sicer končali v drugem krogu, ko so oktobra v Asiagu zasedli drugo mesto za domačim moštvom. Italijani so si zagotovili nastop na naslednji stopnji tekmovanja, Jeseničani pa so napredovali, ker jim je vodstvo tekmovanja kot bolje uvrščeni drugi ekipi na obeh turnirjih podelilo vabilo.

Tako so »železarji« prišli do predzadnje stopnje tekmovanja. V Walesu nastopata še domači Cardiff in francoski Angers. Najboljša kluba na turnirju se bosta uvrstila na zaključni turnir, ki bo sredi januarja. Zanj se v drugi skupini F v Nitri borijo domače moštvo, poljska Unia Oswiecim, Asiago in ukrajinski Kremenčuk.

Jeseničani so uvod v turnir slabše začeli in dobro končali. Uvod je minil brez golov, malo po polovici tekme pa so latvijski tekmeci izkoristili enega od »power-playev« in prešli v vodstvo. Za slovensko moštvo se je tehtnica nagnila na slabše na začetku zadnje tretjine, ko je Jelgava po novi številčni prednosti zadela še enkrat. A nato so Jeseničani odgovorili z golom Jaše Jenka in napovedali zasuk, ki so ga Gorenjci zrežirali ob koncu rednega dela, ko je prednost igralca več izkoristil Rudolfs Polcs.

Sledil je podaljšek, v tem pa so bili boljši »železarji«. V 63. minuti je odločilni zadetek za zmago dosegel Eric Pance in s tem Jeseničanom odprl vrata do morebitne uvrstitve na zaključni del celinskega pokala.

Gorenjce v soboto ob 20. uri čaka dvoboj z domačo zasedbo Cardiff Devils, v nedeljo ob 17. uri pa še z Angersom.