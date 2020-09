»Železarji« že v prvi tretjini petkrat premagali Pio Dukarič

Ljubljana - Hokejisti moštva SIJ Acroni Jesenice so zanesljivo osvojili pokal Slovenije in si tako priigrali prvo lovoriko v novi sezoni. V finalni tekmi v Ljubljani so upravičili vlogo favoritov in kar s 7:1 (5:0, 2:0, 0:1) odpravili igralce ekipe MK Bled.



Za »železarje«, ki so že po uvodni tretjini vodili s 5:0, so ob dvakratnih strelcih Žanu Jezovšku (v 8. in 25. minuti) in Andreju Hebarju (13. in 39.) v polno zadeli še Mirko Djumić (6.), Jaka Sodja (7.) in Jaka Šturm (15.). Častni gol za Blejce, za katere je v prvi tretjini branila vratarka Pia Dukarič, je v 51. minuti dosegel Urban Podrekar.



»Zelo sem vesel, da smo osvojili pokal. Vedeli smo, da bo polfinalna tekma z Olimpijo zelo težka, ampak mi smo igrali natančno tako, kot smo se dogovorili. Olimpijo smo uničili v vseh pogledih. Finale je bila res velika nagrada, v njem smo rutinirano premagali Bled. To je za vse nas ena krasna popotnica za naprej, že čez nekaj dni se bo začelo prvenstvo v AHL. Menim, da lahko tudi tam merimo zelo visoko, saj imamo ekipo z velikim značajem, delamo eden za drugega, in prav to nas bo pripeljalo zelo daleč,« je za jeseniško spletno klubsko stran dejal Jezovšek.