Zelo pomembni točki Jesenic

Asiago - Hokejisti SIJ Acronija Jesenic so osvojili zelo pomembni točki na gostovanju v Asiagu pri neposrednem tekmecu za uvrstitev med najboljših šest rednega dela alpske lige. Pol ducata moštev ima namreč zagotovljen nastop v končnici.



Jeseničani so točki osvojili po kazenskih strelih (2:1; 1:0, 0:1, 0:0 – 0:0, 1:0; Šturm, Svetina; Rosa) in pred tem negotovem boju ob razmerju strelov 34:32 za gostitelje. Železarji so v koledarskem letu 2020 zbrali lep niz zmag, ob tem derbiju v Italiji pa jih že v soboto v domači Podmežakli čaka novi pomemben dvoboj z Lustenauom, ki je trenutno na 6. mestu in ima točko več tako od Asiaga kot tudi Jesenic. Do konca rednega dela, 1. februarja, so sicer še tri kola, nato se bo najboljših šest borilo za razvrstitev v končnici, moštva od 7. do 18. mesta pa se bodo borila še za dva vizuma tekem končnice.



Vrstni red: SŽ Olimpija 76, Ritten 67, Brunico 66, Cortina 56, Feldkirch 55, Lustenau 53, Asiago, SIJ Acroni Jesenice po 52, Fassa 50, Salzburg mladi 50, Vipiteno 48, Zell am See 45, Gardena 44, Kitzbühel 36, KAC II 31, Bregenzerwald 26, Vienna II 25, Linz II 3.