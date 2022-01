Zgodovinski večer Švicarja poslal kralje domov s polno kapo

V lovu na peto zaporedno zmago so se morali hokejisti Los Angeles Kings znajti brez prvega strelca Adriana Kempeja, ki se je kmalu po zadnjem uspehu proti Seattlu (3:1) znašel v proticovidnih protokolih lige. Kalifornijski obračun s San Jose Sharks bi se za kralje Anžeta Kopitarja težko začel slabše, že ob prvi izključitvi so domačini izkoristili številčno premoč, ko je na začetku četrte minute zadel Timo Meier. Rudolfs Balcers je v 16. minuti povišal na 2:0, švicarski as Meier pa je nato med 19. in 20. minuto v razmaku dobrih 20 sekund že proslavljal hattrick.

Kopitar je v zadnji akciji gostujočega moštva v prvi tretjini z 12. golom sezone poskrbel za kanček upanja, ki pa se je izkazal zgolj za preblisk. Meier je z goloma v drugi in zadnji minuti druge tretjine zadel še dvakrat ter s kar petimi goli na eni tekmi postavil nov rekord franšize, morski psi so na koncu slavili s 6:2, potem ko je v zadnji tretjini za goste zadel še Mikey Anderson. Kopitar je le še zadetek oddaljen od lanskega strelskega izkupička, a tokrat je bilo vse kot že nekajkrat v tej sezoni v znamenju 25-letnega švicarskega reprezentanta, ki prihaja iz okolice St. Gallna.

Sledi domača tekma s Tampo

»To je nekaj zelo posebnega, skoraj ne morem opisati. Kar kurjo polt imam,« je o zgodovinskem večeru povedal krilni hokejist, ki se je v svoji šesti sezoni v ligi uspel prebiti na svojo prvo tekmo zvezd. Ob vzklikih »Timo! Timo!« bi skoraj proslavil tudi svoj šesti gol sredi zadnje tretjine, a ga je pred vrati ustavil ravno strelec zadnjega gostujočega gola Anderson. »Ne vem, če sem že kdaj videl koga tako vročega. Videli ste, kako so se fantje gledali med sabo. Gre tudi za način, kako je zadeval ... Potrpljenje, streli, izbiranje kotov. Ti goli so bili lepi goli,« je kar vrelo iz trenerja San Joseja Boba Boughnerja.

Ne gre pozabiti, da je bil v vratih kraljev Jonathan Quick, ki je bil lako po tekmi zadovoljen vsaj s tem, da je Meier ostal daleč od rekorda Joeja Malona (7 golov na eni tekmi za Quebec Bulldogs leta 1920), sedmim hokejistom je sicer uspelo na eni tekmi zadeti šestkrat v zgodovini lige. Nazadnje je pet golov na eni tekmi dosegel Šved Mika Zibanejad (NY Rangers, marec 2020). Češki zvezdnik Tomaš Hertl je k podvigu pomembno prispeval s štirimi asistencami, Erik Karlsson je zbral eno manj, a dosegel tudi jubilejno 500. v karieri. James Reimer je na prvi tekmi po 4. januarju zbral 39 obramb, Quick pa le 11. Namesto Kempeja je ob Kopitarju in Alexu Iaffalu v prvem napadu LA-ja začel novinec Samuel Fagemo, ki je debitiral šele prejšnji teden na obračunu s Pittsburghom. Nova težka preizkušnja za kralje sledi že v noči na sredo, ko se bo v mestu angelov zglasila ekipa branilcev naslova iz Tampe, ki je nazadnje na svojem ledu z veliko težavami ugnala Kopitarja in soigralce po podaljšku s 3:2.

Na preostalih obračunih večera so St. Louis Blues premagali Nashville Predators (5:3), New York Islanders so bili na svojem ledu zanesljivi proti Philadelphia Flyers (4:1). Na prvi tekmi večera oziroma popoldneva, tekme so se zaradi državnega praznika (dan Martina Luthra Kinga) začenjale tudi kmalu po kosilu, so Buffalo Sabres po podaljšku doma izgubili z Detroit Red Wings (2:3). Kazenski streli so odločali v Denverju, kjer je ekipa Colorado Avalanche premagala Minnesoto Wild (4:3), novinci Seattle Kraken pa so bili po »loteriji« s 3:2 boljši od Chicago Blackhawks. Prepričljivi so bili Arizona Coyotes, ki so v domačem Glendalu napolnili mrežo v tej sezoni neprepoznavnih lanskoletnih finalistov Montreal Canadiens (5:2). Pittsburgh je napolnil mrežo Vegas Golden Knights na gostovanju v Las Vegasu (3:5).