Žiga Jeglič k Janu Urbasu in Mihi Verliču

Kranj - Ugibanj o nadaljevanju športne poti enega vodilnih slovenskih hokejistov, 32-letnega napadalca Žige Jegliča, je konec. V naslednjih dveh sezonah bo igral za Bremerhaven v najvišjem nemškem ligaškem razredu (DEL) ter se prav pri tem klubu pridružil reprezentančnima soigralcema Janu Urbasu in Mihi Verliču.



Jeglič je nazadnje igral pri Mladi Boleslavi v ugledni češki extraligi, mikavnost ponudbe za dve leti je zdaj botrovala njegovi selitvi v Nemčijo, kjer pa je nekoč že igral in se skupaj z Robetom Saboličem pred šestimi leti pri moštvu Ingolstadta veselil naslova nemškega prvaka. Odtlej je pot nadaljeval na najbolj cenjenih ledenih ploskvah evropskega hokeja v razširjeni ruski ligi (KHL) ter pozneje na Češkem, zdaj bo pisal svoje novo nemško poglavje v vlogi centra in s številko 13 na hrbtu. V teh dneh Jeglič sicer vadi v domači kranjski skupini za trening, kjer se že vrsto let pod strokovnim vodstvom skupaj z Anžetom Kuraltom, Andrejem Tavžljem, Žigo Pavlinom in občasno še nekaterimi hokejisti pripravlja za sezono.