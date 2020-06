Žiga Pance pred pragom tivolske vrnitve

Ljubljana - Prvi junijski petek ponavadi ni kaj prida zaznamovan s hokejem na ledu. Razen morda v primeru kakšnega razburljivega boja ob koncu sezone onstran Atlantika, ko lepemu delu slovenske športne javnosti uhaja spomin k nepozabnima letoma 2012 in 2014 in izjemnih predstavah našega Anžeta Kopitarja v finalu NHL.



Toda letošnji 5. junij je drugačen tudi za hokejsko sceno. Danes naj bi namreč potrjevali zasedbo klubov v največjih regionalnih hokejskih tekmovanjih – BAHL (novi naziv dosedanje EBEL), obenem pa so iz ljubljanskega hokejskega tabora napovedali še eno odmevno okrepitev. Nazadnje so privržence razveselili s prihodom Aleksandra Magovca, otroka jeseniške hokejske šole in enega vodilnih naših branilcev na lanskem prvenstvu skupine B v Kazahstanu, za današnji dopoldanski čas pa so napovedali še eno reprezentančno okrepitev, a tokrat povrh s koreninami v Tivoliju.



Pri SŽ Olimpiji so glede imena še skrivnostni, na enem od družabnih omrežij so celo pripravili nagradno igro za navijače z ugibanjem o tem, kdo je ta hokejist, govorice in namigovanja v spletnih klepetalnicah pa napovedujejo prihod Žige Panceta. Gre za 31-letnega napadalca, in sploh najvidnejšega učenca Olimpijine šole zadnjega desetletja. Za njim je zdaj že pisana mednarodna pot, nazadnje je igral pri slovitem Slovanu iz Bratislave, poškodba mu je prekinila sezono, nakar pa je postal eden najvidnejših napadalcev pri moštvu, ki je do prekinitve sezone napadalo naslov najboljšega v državi. Ni dvoma o tem, da bi za ljubljansko moštvo predstavljal izjemno okrepitev, seveda tudi pod drobnogledom želenega prihoda v prestižno BAHL, za katero pa bi bilo treba sedanje zmožnosti proračuna okrog 700.000 evrov dvakratno povečati.