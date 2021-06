Zlati vitezi razorožili Kanadčane

Ekipa Vegas Golden Knights je dobila prvo tekmo polfinala v severnoameriški ligi NHL. Na prvem obračunu je Montreal Canadiens premagala s 4:1, s čimer je v seriji na štiri zmage povedla z 1:0.se je v vratih Vegasa izkazal z 28 obrambami,je zadel za 1:0 v 10. minuti in prispeval še podajo za drugi gol, ko je bil v 23. minuti uspešen. V 33. minuti jeob igri z igralcem več znižal zaostanek Montreala na 1:2, a je že 53 sekund pozneje vodstvo domače ekipe znova povišalKončnih 4:1 je v 51. minuti postavil»Prvi gol je bil zelo pomemben. Zadeli smo v pravem času v prvi tretjini. To nam je omogočilo, da smo lahko zadihali, se zbrali in našli svojo igro. K sreči je bil Fleury naš najboljši igralec, zaradi česar smo se lahko ogreli in potem dobro odigrali drugo in tretjo tretjino, ko mi je bila naša igra zelo všeč,« je po koncu povedal trener VegasaZa hokejiste Vegasa, ki letos tretjič v svojih štirih letih obstoja nastopajo v končnici, je to peta zaporedna zmaga v letošnji končnici. Montreal je po sedmih zaporednih zmagah doživel hladen tuš, čeprav je vratarzbral 26 obramb.Kanadčani se borijo že za svoj 25. Stanleyjev pokal v zgodovini kluba, s čimer so najuspešnejši klub lige.Zaradi pandemije covida-19 sta se Vegas in Montreal pred tem nazadnje pomerila 18. januarja 2020, ko so Kanadčani slavili s 5:4. Druga tekma polfinala v Las Vegasu bo v noči na četrtek, medtem ko se bosta v noči na sredo na drugi tekmi drugega polfinala pomerila Tampa Bay Lightning in New York Islanders. Z 1:0 vodi moštvo iz New Yorka.: Montreal Canadiens 4:1 - Las Vegas v zmagah vodi z 1:0; igrajo na 4 zmage.