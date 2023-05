Zlati vitezi so se znesli nad zvezdami

Finale zahodne konference v ligi NHL je bil precej bolj zanimiv, kot je kazalo po treh tekmah, ko je Vegas že vodil s 3:0 v zmagah. A se Dallas, podobno kot Boston v ligi NBA, ni predal, borili so se naprej in dobili naslednji dve tekmi. Favorizirani Vegas je spoznal, da je vrag odnesel šalo, na šesti tekmi so s kar 6:0 premagali Dallas in se še drugič v zadnjih treh sezonah uvrstili v finale.

Tekme je bilo praktično konec že po 14 minutah, ko je semafor kazal 3:0 za zlate viteze, v naslednjih dveh tretjinah so delo le še mirno dokončali. Dva zadetka je dosegel Šved William Karlsson, izstopajoča vrlina Vegasa pa je širina njihovega igralskega kadra, saj goli lahko dežujejo z vseh strani.

Vegas je zaklenil svoja vrata. FOTO: USA Today

»Vsem nam je odleglo, da smo končno potrdili to vozovnico za finale. Odigrali smo najboljšo tekmo te končnice, zagotovo se pozna, da imamo širino, vsako tekmo igramo z vsemi štirimi napadi in zato bomo tudi v finalu nevarni,« ocenjuje Karlsson, z njim se strinja tudi napadalec Jack Eichel: »Vemo, da nas čaka težka bitka, a bomo nanjo pripravljeni. Florida igra zelo hiter hokej, njihov vratar je v izvrstni formi, zato bo to dobra hokejska partija.«

Besede Eichla so se navezovale na njihove naslednje tekmece, hokejiste Floride, ki so v finalni seriji vzhodne konference odpihnili Carolino s 4:0 v zmagah. Panterji so resda bili šele osmi nosilci v končnici, a v njej igrajo najbolj prepričljiv hokej in bodo tudi v finalu zelo nevarni, sploh če bo Sergej Bobrovski nadaljeval z neverjetnimi predstavami v golu.

Prva tekma finala bo v noči na nedeljo v Vegasu.