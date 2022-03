Zlati vitezi zasenčili Kralje z Anžetom Kopitarjem na čelu

Hokejisti moštva Los Angeles Kings so doživeli boleč poraz v NHL, potem ko so morali v derbiju pacifiške skupine na tujem priznati premoč igralcem kluba Vegas Golden Knights. Gostitelji so bili boljši kar s 5:1 (1:0, 2:1, 2:0).

Zlate viteze je v 19. minuti popeljal v vodstvo Jevgenij Dadonov, na začetku druge tretjine pa je na 2:0 ob številčni premoči povišal Chandler Stephenson (21.). Kraljem je z znižanjem rezultata v 32. minuti nekaj upanja vlil Phillip Danault, pet minut pozneje pa je za veselje domačih navijačev poskrbel Mattias Janmark-Nylen, ki je gostujočega vratarja Cala Petersena premagal, ko je imelo moštvo iz Las Vegasa igralca manj na ledu.

Za gostitelje sta ob koncu zadnje tretjine v polno zadela še Alex Pietrangelo (58.) in Mike Amadio (59.), ki sta potrdila visoko zmago Zlatih vitezov, pri katerih je z 38 obrambami blestel tudi čuvaj mreže Logan Thomson.

Slovenski zvezdnik Anže Kopitar je na ledu prebil dvajset minut, v tem času proti Thomsonu sprožil en strel, njegova statistika pa je tokrat, kar zadeva točke, ostala prazna.

Drugi izidi: Minnesota Wild : Chicago Blackhawks 3:1, New York Islanders : Dallas Stars 4:2, Edmonton Oilers : New Jersey Devils 6:3, Arizona Coyotes : Pittsburgh Penguins 1:4, Columbus Blue Jackets : St. Louis Blues 5:4.