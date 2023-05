Zlati vitezi že na pol poti do finala Stanleyjevega pokala

Hokejisti moštva Vegas Golden Knights so v svojo korist odločili še drugo tekmo finala zahodne konference v NHL. Potem ko so uvodni dvoboj z igralci kluba Dallas Stars po podaljšku dobili s 4:3, so bili tudi v drugem pred svojimi navijači boljši v dodatnem delu igre. Po 60 minutah je bil namreč rezultat poravnan (2:2), zlati gol za zmago s 3:2 (1:1, 0:1, 1:0) pa je že v drugi minuti podaljška zabil Kanadčan Chandler Stephenson.

Dolgo je sicer kazalo na zmago gostov, ki so z zadetkoma finskega branilca Mira Heiskanena (v 3. minuti) in Američana Jasona Robertsona (30.) še slabe tri minute pred koncem rednega dela vodili z 2:1. Toda nato se je ob pravem trenutku na pravem mestu znašel Kanadčan Jonathan Marchessault, ki je dve minuti in 22 sekund pred iztekom časa izenačil na 2:2.

Finski branilec Miro Heiskanen je že v tretji minuti popeljal Dallas v vodstvo. FOTO: Stephen R. Sylvanie/Usa Today Sports

Zlati vitezi, za katere je prvi gol tokrat dosegel Jonathanov rojak Mark Stone (11.), tako po dveh tekmah vodijo že z 2:0 v zmagah in imajo lepo možnost, da se prebijejo v veliki finale Stanleyjevega pokala.

Naslednji dvoboj bo v noči na sredo (ob 2.00 po srednjeevropskem času) na sporedu v Dallasu.