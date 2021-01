Zmaga Jeseničanov, poraz Ljubljančanov

Bera slovenskih moštev v domačem večeru za točke alpske hokejske lige je bila tokrat polovična. Jeseničani v Podmežakli niso blesteli z igro, vseeno pa so zmagali že šestič zapovrstjo.



Železarji so bili tokrat s 3:2 (2:0, 1:2, 0:0; P. Rajsar, Hebar, Sodja) boljši od igralcev Cortine. Spodrsnilo pa je v Tivoliju Olimpijinim hokejistom proti drsalno izjemno močni mladi ekipi Salzburga – 2:5 (2:2, 0:1, 0:2). In to kljub temu, da so dvakrat vodili; prvič že v deseti sekundi po golu Anžeta Ropreta (1:0), na 2:1 pa je v 17. minuti povišal Žiga Pance. Toda gostje so obakrat poravnali izid in na koncu zanesljivo zmagali.



Po današnjih predstavah zmajev in železarjev je vrstni red pri vrhu: 1. Brunico 47 (18 tekem), 2. SŽ Olimpija 45 (16), 3. SIJ Acroni Jesenice 38 (13), 4. Asiago 37 (17) itn.



Jeseničani bodo v soboto gostovali pri Rittnu, Ljubljančani pa bodo naslednjo tekmo odigrali v nedeljo, ko bodo v Tivoliju gostili Lustenau.

