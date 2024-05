Zmaga Kanade, Finci v težavah

Na hokejskem svetovnem prvenstvu elitne skupine na Češkem je Švedska v petem nastopu dosegla peto zmago, tokrat je s 7:2 premagala bronaste z zadnjega SP Latvijce. Zanesljivi so bili tudi Švicarji, ki so z 8:0 odpravili Dance, v derbiju dneva pa je Kanada premagala Finsko s 5:3. Gostitelji Čehi so brez težav odpravili Britance s 4:1.

V skupini A v Pragi so na vrhu Čehi, ki imajo po šestih tekmah 15 točk, danes so tri dobili za pričakovano zmago proti novincem Britancem. Dva gola je dosegel Lukaš Sedlak.

Še bolj učinkoviti so bili Švicarji, saj so kar z 8:0 odpravili Dance. Dvakrat je zadel Kevin Fiala. Enako število točk, 14, imajo s petimi tekmami tudi Kanadčani. Svetovni prvaki so v derbiju dneva premagali Finsko, pa čeprav so severnjaki vodili z 2:0 po štirih minutah prve tretjine. A so Kanadčani vrnili z enako mero in izenačili z dvema goloma v dveh minutah še v prvem delu. Po en gol sta ekipi dosegli tudi v drugi tretjini, v zadnji pa so povedli Kanadčani z golom Brandona Hagla, v zadnji minuti je prazna vrata Finske izkoristil še Dawson Mercer.

Prve tri ekipe so si že zagotovile četrtfinale, v boju za zadnjo vozovnico pa so se nepričakovano znašli tudi Finci, ki imajo le sedem točk, eno več od Danske in tri več od Avstrije. Na dnu so Britanci, ki so še brez točke.

V skupini B v Ostravi so Slovaki z zmago proti Francozom s 4:2 - dvakrat je zadel Libor Hudaček, Francozi pa so znižali nekaj sekund pred koncem - skočili na tretje mesto, zdaj imajo 11 točk in so v zelo dobrem položaju za četrtfinale. Več težav za preboj v izločilne boje bodo imeli bronasti z lanskega SP Latvijci, ki ostajajo pri sedmih točkah, danes so s Švedi izgubili z 2:7.

Švedska je edina ekipa v obeh skupinah s stoodstotnim izkupičkom, po petih tekmah ima 15 točk. Tudi lani srebrni Nemci so po slabšem uvodu začeli zbirati zmage, zdaj imajo 12 točk in so na drugem mestu skupine. Danes so premagali Poljake s 4:2, novinci med elito so se podobno kot na petkovi tekmi z ZDA dobro držali do polovice, še znižali na 2:3, potem pa je John Peterka postavil končni izid.

Skupina A (Praga):

Danska – Švica 0:8 (0:2, 0:3, 0:3)

Kanada – Finska 5:3 (2:2, 1:1, 2:0)

Češka – Velika Britanija 4:1 (2:0, 2:1, 0:0)

Skupina B (Ostrava):

Latvija – Švedska 2:7 (0:2, 2:4, 0:1)

Nemčija – Poljska 4:2 (0:0, 2:0, 2:2)

Francija – Slovaška 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)