Zmaga Kopitarjevih kraljev, ki vohajo končnico

Hokejisti Los Angeles Kings, ki jih kot kapetan vodi slovenski zvezdnik Anže Kopitar, so na domačem ledu v boju za končnico slavili pomembno zmago. Tokrat so z 2:1 premagali Columbus Blue Jackets, ki so na vzhodu s porazom ostali brez možnosti za končnico. Kralji pa so se na zahodu zgolj na točko približali Dallasu in Edmontonu.

Kopitar je odigral dobrih 22 minut tekme, vendar ni dosegel gola ali podaje, prav tako ni sprožil strelca proti vratom tekmeca.

Oba gola so kralji dosegli še v uvodni tretjini, ko sta se med strelce vpisala Dustin Brown in Phillip Danault, gosti pa so v drugi tretjini znižali izid preko Seana Kuralyja. V zadnji ni nobena od ekip dosegla zadetka.

Anže Kopitar in vratar Jonathan Quick sta se veselila pomembne zmage. FOTO: Jayne Kamin-oncea/USA Today Sports

Naslednja tekma kralje - do konca imajo le še dva obračuna rednega dela - čaka v sredo, ko bodo gostovali pri mestnem tekmecu Anaheim Ducks.

Trener Todd McLellan je bil po tekmi zadovoljen, da so njegovi varovanci po visokem porazu s 3:9 proti Colorado Avalanche spet dobro opravljali obrambne naloge. Los Angeles je namreč zaustavil kar 26 strelov.

»Spet smo zaigrali kot včasih. Nismo ekipa, ki bi dosegala veliko zadetkov. Zadovoljni smo s prednostjo gola, dobro se znajdemo na tesnih tekmah. Danes smo spet lahko spremljali dobro, staro ekipo,« je bil zadovoljen McLellan.

Ta čas kaže, da bo LA igral kvalifikacije za končnico, saj zaseda osmo mesto v zahodni konferenci, vendar se lahko še vedno zavihti na šesto mesto, ki prinaša neposredni nastop v izločilnih bojih. Nashville in Dallas imata namreč samo točko prednosti.

Izidi:

Los Angeles Kings - Columbus Blue Jackets 2:1

Nashville Predators - Chicago Blackhawks 4:3

Boston Bruins - Pittsburgh Penguins 2:1

New York Rangers - Detroit Red Wings 4:0

St. Louis Blues - Minnesota Wild 6:5 (podaljšek)

Edmonton Oilers - Vegas Golden Knights 4:0

Buffalo Sabres - Philadelphia Flyers 4:3

Montreal Canadiens - Washington Capitals 4:8

Ottawa Senators - Toronto Maple Leafs 4:5 (podaljšek)

Tampa Bay Lightning - Winnipeg Jets 7:4

Dallas Stars - San Jose Sharks 2:1

Colorado Avalanche - Carolina Hurricanes 7:4

Seattle Kraken - New Jersey Devils 4:3 (kazenski streli)

Calgary Flames - Arizona Coyotes 9:1