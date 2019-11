Zmaga kraljev, Kopitarju spet točka

Los Angeles - Hokejisti Los Angeles Kings so v ligi NHL v domači dvorani Staples Center visoko, s 4:1, premagali New York Islanders. Dustin Brown in Alex Iafallo sta vsak dosegla gol in podajo, tudi slovenski zvezdnik Anže Kopitar je s podajo v statistiko spet vpisal točko, skupaj jih ima to sezono že 27 za deset golov in 17 podaj.



Vratar Jonathan Quick je zbral 24 obramb.



Izkazala sta se še Jeff Carter z golom z igralcem več na ledu, in Matt Roy z golom, kralji pa so prišli do pete zmage na zadnjih osmih tekmah.



Edini zadetek za otočane je dosegel Derick Brassard.